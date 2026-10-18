Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde 18 Ekim'de S.T. ile binadan taşınan ve kalan eşyalarını almaya gelen Hakan T. (35) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.T. silahla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan Hakan T. kurtarılamamıştı. Zanlı S.T. gözaltına alınmıştı.

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