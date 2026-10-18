Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
15 Temmuz Camili Mahallesi'nde Hakan T'nin (35) silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen S.T, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı S.T. tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde 18 Ekim'de S.T. ile binadan taşınan ve kalan eşyalarını almaya gelen Hakan T. (35) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.T. silahla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan Hakan T. kurtarılamamıştı. Zanlı S.T. gözaltına alınmıştı.
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