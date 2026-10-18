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        Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 20:08 Güncelleme:
        Sakarya'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        15 Temmuz Camili Mahallesi'nde Hakan T'nin (35) silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen S.T, adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı S.T. tutuklandı.

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde 18 Ekim'de S.T. ile binadan taşınan ve kalan eşyalarını almaya gelen Hakan T. (35) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.T. silahla ateş etmiş, hastaneye kaldırılan Hakan T. kurtarılamamıştı. Zanlı S.T. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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