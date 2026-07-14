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        Sakarya'da 13 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasında

        Sakarya'da tırla çarpışan servis midibüsünün devrildiği kaza ve sonrasında yaşananlar araç kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 20:44 Güncelleme:
        Sakarya'da 13 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasında

        Sakarya'da tırla çarpışan servis midibüsünün devrildiği kaza ve sonrasında yaşananlar araç kamerasınca kaydedildi.

        Adapazarı ilçesi Poyrazlar mevkisinde dün saman yüklü tır ile işçi taşıyan midibüsün çarpıştığı kaza, o sırada bölgeden geçen bir aracın kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde tır ile midibüsün çarpıştığı an ve midibüsün devrilmesi yer alıyor.

        Kayıtlarda ayrıca, kaza sonrası yaşananlar, devrilen aracın bir kısmından çıkan alevler, yola savrulan samanlar, midibüsteki işçilerin camdan çıkması ve çevredeki insanların kazazedelere yardım ettiği görülüyor.

        Adapazarı-Karasu yolu Adapazarı istikameti Poyrazlar mevkisinde dün tali yoldan ana yola çıkan Y.Ü. yönetimindeki 42 APL 515 plakalı saman yüklü tır, N.U. idaresindeki 54 S 1062 plakalı işçi servisiyle çarpışmış, devrilen midibüsün sürücüsü ile 12 işçi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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