Sakarya'da 14 yaşındaki çocuk misafirlikte tabancanın ateş alması sonucu öldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuk, tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Ahmediye Mahallesi'nde misafirliğe giden Murat İ. (14), eline aldığı F.K'ye (70) ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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