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        Sakarya'da "2. Robot ve Teknoloji Olimpiyatları" başladı

        Sakarya'da, "2. Robot ve Teknoloji Olimpiyatları" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Sakarya'da "2. Robot ve Teknoloji Olimpiyatları" başladı

        Sakarya'da, "2. Robot ve Teknoloji Olimpiyatları" başladı.

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) işbirliğinde, gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama becerilerini geliştirmeleri ve üreten girişimci bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen olimpiyatlara 740 takım katılıyor.

        İlkokuldan üniversite düzeyine kadar öğrenciler, geliştirdikleri projeleri sergiliyor.

        "Mini Sumo Robot", "Çizgi İzleyen Robot", "Tasarla-Geliştir", "Robo Futbol Yarışması", "Savaşan Robot", "İnsansız Hava Araçları", "Labirent Çözen" ve "Serbest Kategori" olmak üzere 8 kategoriden oluşan yarışmalarda derece alan projeler için toplamda 800 bin lira ödül verilecek.

        - "Binlerce kişi aynı teknoloji havasını soluyor"

        SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, yarışmacıların birçok kategoride proje ürettiğini söyledi.


        Yarışmacılara başarılar dileyen Sarıbıyık, "Onları yetiştiren hocalara ve ailelere teşekkür ediyoruz. Burada geleceğin mühendis, teknik eleman ve iş insanları yetişiyor. Birbirini görerek, tanıyarak ve birbirleriyle etkileşim içinde oluyorlar. Geleceğin gençleriyle ilgili ülkemiz adına son derece ümit verici durum ortaya çıkmış oluyor. Bu yarışmanın kategorisi ve ödülleri var ama yarışmaya katılmış olmak aslında bu ödülü hak etmek anlamına geliyor. Burada binlerce kişi aynı teknoloji havasını soluyor." dedi.

        SAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kar da Sakarya ve Türkiye'nin kurtuluşunun nitelikli ve katma değerli imalattan geçtiğine inandıklarını belirterek, "Burada yarışacak kardeşlerimiz inşallah ileride katma değerli hedefimize ulaşmamızı sağlayacak kardeşlerimizdir. Hepsine başarılar diliyorum. Çocuklar, hızlı ve güçlü gelin, size çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

        Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Barış Boru da üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birinin yaşandığını dile getirerek, 2 gün boyunca yarışmacıların bilgilerini, hayallerini ve emeklerini sergileyeceğini kaydetti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, öğrencilerin projelerini inceledi.

        Organizasyon, yarın yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

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