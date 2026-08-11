Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Sakarya'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Sakarya'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 00:57 Güncelleme:
        Sakarya'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Sakarya'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, video izletildi.

        Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, partisinin 25 yıldır ülkeye hizmet etmesinin en önemli etkenlerinden birinin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.


        Davanın, ülkeye yüzyıllar hizmet edecek şekilde kurulduğunu dile getiren Tever, "Bugün 25 yılda geldiğimiz noktada yaptığımız hizmetleri ve eserleri hepiniz müşahede ediyorsunuz. 25 yılda bu ülkede hem yerel anlamda hem de genel anlamda çok büyük hizmetler ortaya konuldu." diye konuştu.

        Tever, gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en güçlü desteği Sakarya'nın vereceğine inandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Bu davanın eri ve ferdi olmak, bu davaya hizmet etmek, herkese nasip olmaz. Onun için geçmişten bugüne kadar görev yapmış her bir dava arkadaşımın ve büyüğümün desteğini en güçlü şekilde bundan sonraki süreçte de görmek istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun, Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Terzioğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti eski dönem milletvekili Hasan Ali Çelik'in birer konuşma yaptığı programa, önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Trump İran'dan tazminat talep etti
        Trump İran'dan tazminat talep etti
        Altın iki ayın zirvesinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        3 bölge için sağanak, 2 bölge için fırtına uyarısı
        3 bölge için sağanak, 2 bölge için fırtına uyarısı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        Dilekleri balıklar yedi!
        Dilekleri balıklar yedi!
        Çalışmak istemeyenin yardımı kesilir
        Çalışmak istemeyenin yardımı kesilir
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Ünlü oyuncunun Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncunun Bodrum keyfi
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Lukaku bitti bitiyor!
        Lukaku bitti bitiyor!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama

        Benzer Haberler

        Zincire bağlanan engelli çocuk hakkında mahalle muhtarı konuştu Muhtar Muha...
        Zincire bağlanan engelli çocuk hakkında mahalle muhtarı konuştu Muhtar Muha...
        Sapanca Gölü'nün kıyı şeridi yeni görünümüne kavuştu
        Sapanca Gölü'nün kıyı şeridi yeni görünümüne kavuştu
        Büyükşehir'in genç pedalları Türkiye Şampiyonası'nda kürsüde
        Büyükşehir'in genç pedalları Türkiye Şampiyonası'nda kürsüde
        Konserve kutusu kedinin başına dert oldu: İmdada temizlik işçileri koştu
        Konserve kutusu kedinin başına dert oldu: İmdada temizlik işçileri koştu
        ATV ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı
        ATV ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı
        Sakarya'da denize girmek yasaklandı
        Sakarya'da denize girmek yasaklandı