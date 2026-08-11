Sakarya'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sakarya'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program gerçekleştirildi.



Serdivan Belediyesi Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, video izletildi.



Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, partisinin 25 yıldır ülkeye hizmet etmesinin en önemli etkenlerinden birinin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.





Davanın, ülkeye yüzyıllar hizmet edecek şekilde kurulduğunu dile getiren Tever, "Bugün 25 yılda geldiğimiz noktada yaptığımız hizmetleri ve eserleri hepiniz müşahede ediyorsunuz. 25 yılda bu ülkede hem yerel anlamda hem de genel anlamda çok büyük hizmetler ortaya konuldu." diye konuştu.



Tever, gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en güçlü desteği Sakarya'nın vereceğine inandıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Bu davanın eri ve ferdi olmak, bu davaya hizmet etmek, herkese nasip olmaz. Onun için geçmişten bugüne kadar görev yapmış her bir dava arkadaşımın ve büyüğümün desteğini en güçlü şekilde bundan sonraki süreçte de görmek istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun, Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin."



AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Terzioğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve AK Parti eski dönem milletvekili Hasan Ali Çelik'in birer konuşma yaptığı programa, önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ile partililer katıldı.

