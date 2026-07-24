Sakarya'da bir çocuğun tabancayla kazara vurularak ölümüne ilişkin 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuğun tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı. Jandarma ekipleri, 24 Temmuz'da Ahmediye Mahallesi'nde F.K'ye (70) ait ruhsatlı tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan Murat İ'nin (14) yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma yürüttü. Tabancanın Y.D.S'nin (15) elindeyken ateş aldığını belirleyen ekipler, F.K. ile Y.D.S'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.K. serbest bırakıldı. Arifiye ilçesinin Ahmediye Mahallesi'nde 24 Temmuz'da misafirliğe giden Murat İ, F.K'ye ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralanmış, sağlık personelince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.