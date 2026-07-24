Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da bir çocuğun tabancayla kazara vurularak ölümüne ilişkin 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

        Sakarya'da bir çocuğun tabancayla kazara vurularak ölümüne ilişkin 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuğun tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 17:35 Güncelleme:
        Sakarya'da bir çocuğun tabancayla kazara vurularak ölümüne ilişkin 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde misafirliğe giden 14 yaşındaki çocuğun tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, 24 Temmuz'da Ahmediye Mahallesi'nde F.K'ye (70) ait ruhsatlı tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan Murat İ'nin (14) yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma yürüttü.

        Tabancanın Y.D.S'nin (15) elindeyken ateş aldığını belirleyen ekipler, F.K. ile Y.D.S'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.K. serbest bırakıldı.

        Arifiye ilçesinin Ahmediye Mahallesi'nde 24 Temmuz'da misafirliğe giden Murat İ, F.K'ye ait ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralanmış, sağlık personelince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Gülben Ergen adliyede
        Gülben Ergen adliyede
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        Avrupa birincisi oldu
        Avrupa birincisi oldu
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!

        Benzer Haberler

        Tabanca ile oynarken kazara arkadaşını vuran 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
        Tabanca ile oynarken kazara arkadaşını vuran 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
        Mollaköy Göleti'nden Sapanca Gölü'ne günlük 80 bin metreküp su takviyesi
        Mollaköy Göleti'nden Sapanca Gölü'ne günlük 80 bin metreküp su takviyesi
        Sakarya'da "Bir Tır Mutluluk" yaz boyu ilçe ilçe dolaşacak
        Sakarya'da "Bir Tır Mutluluk" yaz boyu ilçe ilçe dolaşacak
        Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı
        Sakarya'da milyonlarca kelebeğin ölüm dansı
        Sakarya'da bebeğini çöp konteynerine bırakıp karısını darbettiği öne sürüle...
        Sakarya'da bebeğini çöp konteynerine bırakıp karısını darbettiği öne sürüle...
        Sakarya'da 11 aylık bebeğin darbedilip çöpün kenarına bırakıldığı iddiası B...
        Sakarya'da 11 aylık bebeğin darbedilip çöpün kenarına bırakıldığı iddiası B...