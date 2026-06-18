Sakarya'da çıkan yangında 150 dönüm mera zarar gördü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında 150 dönüm mera alanı zarar gördü.



Bayat Mahallesi'nde akşam saatlerinde mera alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri fark eden mahalle sakinleri, köyde bulunan yangın tankeriyle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Geyve Grup Amirliği ekipleri ile Geyve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, mahalle halkının da desteğiyle yangını kontrol altına aldı.



Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevlerin kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.



Söndürülen yangının ardından bölgede incelemelerde bulunan Bayat Mahallesi Muhtarı Ramazan Sakarya, gazetecilere, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini belirterek, "Mahalle halkımızın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ancak yaklaşık 150 dönümlük mera yangından zarar gördü." ifadelerini kullandı.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

