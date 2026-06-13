Sakarya'da çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu. Şeyhtımarı Çelikler Mahallesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yaklaşık 150 kuzuyu çiftlikten uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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