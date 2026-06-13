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        Sakarya'da çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Sakarya'da çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu.

        Şeyhtımarı Çelikler Mahallesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Sakarya Büyükşehir itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yaklaşık 150 kuzuyu çiftlikten uzaklaştırdı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında samanlıkta hasar oluştu.


        Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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