Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında trafikte yaşanan olaya ilişkin soruşturma

        Sakarya'da cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında trafikte yaşanan olaya ilişkin soruşturma

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında trafikte yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Sakarya'da cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında trafikte yaşanan olaya ilişkin soruşturma

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında trafikte yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Adapazarı ilçesinde dün trafikte meydana gelen ve cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında başlayan, daha sonra diğer kişilerin de dahil olduğu olaya ilişkin Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, soruşturma kapsamında tarafların beyanlarının alındığı, kamera kayıtları ve diğer delillerin incelendiği aktarılarak, olayda yer alan kişiler hakkında adli işlemlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Olayda adı geçen cumhuriyet savcısı B.Y. Ç. hakkındaki iddialar yönünden de herhangi ayrıcalık tanınmaksızın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 93. maddesi kapsamında aynı soruşturma evrakı üzerinden "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4. maddesinde yer alan 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' fiiline ilişkin düzenleme kapsamında cumhuriyet savcısı hakkında idari yaptırım uygulanmasına yönelik işlemler de başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma tüm yönleriyle tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütülmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!
        Dünya Kupası'nda ilk galibiyet Meksika'dan!
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Dünya Kupası'nda görkemli açılış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama talebi
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Buruk'tan TFF'ye 'yabancı' tepkisi!
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!

        Benzer Haberler

        Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
        Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
        5 ilde 6 kişiyi 1 milyon 680 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
        5 ilde 6 kişiyi 1 milyon 680 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı
        Derede akıntıya kapılan Emir boğuldu
        Derede akıntıya kapılan Emir boğuldu
        5 ildeki 1 milyon 680 bin liralık dolandırıcılığa ilişkin "suç örgütü" şüph...
        5 ildeki 1 milyon 680 bin liralık dolandırıcılığa ilişkin "suç örgütü" şüph...
        Yolun karşısına geçen engelli yayaya otomobil çarptı Feci kaza güvenlik kam...
        Yolun karşısına geçen engelli yayaya otomobil çarptı Feci kaza güvenlik kam...
        Sakarya'da dereye giren genç boğuldu
        Sakarya'da dereye giren genç boğuldu