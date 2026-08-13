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        Sakarya'da denize girişler 4 gün yasaklandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere 4 gün yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 00:44 Güncelleme:
        Sakarya'da denize girişler 4 gün yasaklandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlere 4 gün yasak getirildi.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kocaali ilçesinin sahil kesiminde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

        Kaymakamlıkça, olumsuz şartlar nedeniyle ilçede denize girişler bugün ile 16 Ağustos arasında yasaklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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