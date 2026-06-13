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        Sakarya'da denize girişler yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinden olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Sakarya'da denize girişler yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinden olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

        3 ilçenin sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

        İlçelerin kaymakamlıkları tarafından elverişsiz şartlar nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda denize girişler yasaklandı.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

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