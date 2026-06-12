Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da derede boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı

        Sakarya'da derede boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde girdiği derede boğularak hayatını kaybeden Emir Temiz'in cenazesi (20), toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Sakarya'da derede boğulan genç, son yolculuğuna uğurlandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde girdiği derede boğularak hayatını kaybeden Emir Temiz'in cenazesi (20), toprağa verildi.

        Dün serinlemek için girdiği Aksu ile Kadifekale mahalleleri arasındaki Aksu Deresi'nde boğulan Temiz'in cenazesi, hastane morgundan alındıktan sonra evine getirildi.

        Temiz'in cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Hendek Büyük Camisine getirildi.

        Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Temiz'in cenazesi, Lütfiyeköşk Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Cenazeye, Temiz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        İstinaf hakimi Aslı Kahraman'ı makamında vuran savcıya istenen ceza belli oldu
        CHP MYK toplantısı başladı
        CHP MYK toplantısı başladı
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        Axios yazdı: ABD-İran anlaşmasında neler var?
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        ABD medyası: ABD ve İran G7 öncesi anlaşmaya varabilir
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        FIFA hakeminin İngilizcesi alay konusu oldu!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        İki ailenin kavgasında silahlar patladı... Kanlı arazi!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Netflix'e 2 milyon TL telif cezası!
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Dünya Kupası'na Shakira damgası
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Bakan Gürlek duyurdu: Beyaz et sektörüne soruşturma
        Aile tatili
        Aile tatili
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Transfere Dünya Kupası arası!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 9 tutuklama
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        Hababam Sınıfı bankacı oluyor
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        231 yıldır aranan hazine: Oak Adasındaki çukurda gerçekten ne var?
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        Para piyasası fonlarına ilgi sürecek
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        İstanbul'da anaokulunun sahibi kadın müdürü vurdu!
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        Silivri Belediyesi'ne operasyon: 17 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Serinlemek için girdiği derede boğulan genç son yolcuğuna uğurlandı
        Serinlemek için girdiği derede boğulan genç son yolcuğuna uğurlandı
        Üç nesli bir araya getiren duygu yüklü buluşma Emekli öğretmenler, eski mez...
        Üç nesli bir araya getiren duygu yüklü buluşma Emekli öğretmenler, eski mez...
        Fenalaşan yolcu için şoför ve yolcular seferber oldu Otobüs güzergahını değ...
        Fenalaşan yolcu için şoför ve yolcular seferber oldu Otobüs güzergahını değ...
        Otobüste fenalaşan yolcusunu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
        Otobüste fenalaşan yolcusunu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi
        Sakarya Valisi Doğan'dan Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü mes...
        Sakarya Valisi Doğan'dan Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü mes...
        Sakarya'da rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
        Sakarya'da rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi