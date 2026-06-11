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        Sakarya'da dereye giren genç boğuldu

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Sakarya'da dereye giren genç boğuldu

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti.

        Aksu ile Kadifekale mahalleleri arasındaki Aksu Deresi'ne giren Emir Temiz (20), bir süre sonra gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma görevlileri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) sevk edildi.

        Ekiplerce sudan çıkarılan Temiz'in sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Temiz'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından araçla ulaşımın zorluğu nedeniyle "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla ambulansın bulunduğu bölgeye ulaştırıldı.

        Temiz'in cenazesi, hastanenin morguna konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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