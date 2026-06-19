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        Sakarya'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Sakarya'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Taraklı-Göynük yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde Y.K. yönetimindeki 54 AOG 220 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


        Kazada sürücü yaralandı, bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Y.K, buradaki müdahalenin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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