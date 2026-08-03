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        Sakarya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Sakarya'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen F.Y'nin ikametinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 21 gram sentetik uyuşturucu, 134 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ve "AM-2201" maddesi ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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