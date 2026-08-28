Sakarya'da fabrikada gaz sızıntısından etkilenen 15 işçi hastaneye başvurdu
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tavuk kesim fabrikasındaki bakım onarım sırasında soğutma sisteminin deposundan sızan gazdan etkilenen 15 işçi hastaneye başvurdu.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde tavuk kesim fabrikasındaki bakım onarım sırasında soğutma sisteminin deposundan sızan gazdan etkilenen 15 işçi hastaneye başvurdu.
Büyükkaynarca Mahallesi'nde faaliyet gösteren tavuk kesim fabrikasında bakım onarım ekibinin çalışması esnasında bazı işçiler rahatsızlandı.
Soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı deposunun borusundaki sızıntıdan etkilendiği değerlendirilen 15 işçi Kaynarca Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan olayın ardından yapılan ihbar üzerine jandarma ve Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tesiste inceleme başlattı.
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