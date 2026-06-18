Sakarya'da futbol turnuvasında çıkan kavgada darbedilen 1 oyuncu hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde futbol turnuvasında çıkan kavgada yaralanan 1 oyuncu hastaneye kaldırıldı.





Hendek Kaymakamlığınca 34 takımın katılımıyla Hendek Suni Çim Saha'sında düzenlenen "20. Hendek Kaymakamlık Futbol Turnuvası"nda Hendek Emniyet Müdürlüğü ve Alaybey Lokantası takımı karşılaştı.



Maçın 57. dakikasında bir pozisyon sonrası her iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olaya tel örgüyü aşarak sahaya giren taraftarlar da müdahil oldu.



Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri sahaya girerek kavgaya biber gazıyla müdahale etti, sporcuların sahadan ayrılmasıyla kavga sona erdi.



Olay nedeniyle hakem maçı tatil etti.



Kavga esnasında darbedilen Alaybey Lokantası takımından 1 oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Her iki takım oyuncuları, jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.

