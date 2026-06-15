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        Sakarya'da göle giren kişi boğuldu

        Sakarya'da şnorkel ve deniz gözlüğüyle Sapanca Gölü'ne giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 22:21 Güncelleme:
        Sakarya'da göle giren kişi boğuldu

        Sakarya'da şnorkel ve deniz gözlüğüyle Sapanca Gölü'ne giren kişi boğuldu.

        Gölün Yanık Mahallesi Dereağzı mevkisinde su yüzeyinde hareketsiz birini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Şnorkel ve deniz gözlüğü takılı vaziyette su yüzeyinde duran kişi, AFAD ekiplerince botla karaya çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Hazar Can Ateş (47) olduğu tespit edildi.

        Ateş'in cesedi yapılan incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.






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