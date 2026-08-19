Sakarya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Ömercikler Mahallesi 8008 Sokak'ta 19 Ağustos'ta K.T. (21) idaresindeki 54 AKE 738 plakalı motosiklet ile Mehmet Lütfü G'nin (47) kullandığı 16 BHE 578 plakalı motosiklet çarpışmış, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Lütfü G, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücülerden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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