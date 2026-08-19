Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

        Sakarya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

        Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücülerden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Sakarya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

        Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücülerden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Ömercikler Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Mehmet Lütfü G. (47), tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Ömercikler Mahallesi 8008 Sokak'ta 19 Ağustos'ta K.T. (21) idaresindeki 54 AKE 738 plakalı motosiklet ile Mehmet Lütfü G'nin (47) kullandığı 16 BHE 578 plakalı motosiklet çarpışmış, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Lütfü G, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: İsrail, Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir
        Bahçeli: İsrail, Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir
        Havalimanı otoparkında kadın cinayeti!
        Havalimanı otoparkında kadın cinayeti!
        İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon
        İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon
        Önce mıcır sonra tabela!
        Önce mıcır sonra tabela!
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        Baba ve oğlunu öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
        Baba ve oğlunu öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
        "Artık korkan değil, korkutan takım!"
        "Artık korkan değil, korkutan takım!"
        Kumulları kazıp çöplük yaptılar: 5 yıldızlı otelin 'Kaplumbağa Dostu' sertifikası iptal edildi
        Kumulları kazıp çöplük yaptılar: 5 yıldızlı otelin 'Kaplumbağa Dostu' sertifikası iptal edildi
        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!
        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Kedi, kediyi böyle tanıyormuş!
        Kedi, kediyi böyle tanıyormuş!
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş bulundu
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş bulundu
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Herkes ayağına baktı!
        Herkes ayağına baktı!
        Van Gölü'ne esmer girdiler, yine sarışın oldular
        Van Gölü'ne esmer girdiler, yine sarışın oldular
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlendiler
        Evlendiler

        Benzer Haberler

        Kategorisindeki tek kız motokrosçu 7 yaşındaki Minel Yade parkurların tozun...
        Kategorisindeki tek kız motokrosçu 7 yaşındaki Minel Yade parkurların tozun...
        Üvey oğlunun tabancayla vurduğu belediye personeli kurtarılamadı (3)
        Üvey oğlunun tabancayla vurduğu belediye personeli kurtarılamadı (3)
        Sakarya'da üvey babasını öldüren zanlı tutuklandı
        Sakarya'da üvey babasını öldüren zanlı tutuklandı
        Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
        Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
        Üvey oğlu tarafından öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı
        Üvey oğlu tarafından öldürülen baba son yolculuğuna uğurlandı
        Üvey oğlunun tabancayla vurduğu belediye personeli kurtarılamadı (2)
        Üvey oğlunun tabancayla vurduğu belediye personeli kurtarılamadı (2)