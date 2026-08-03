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        Sakarya'da ikinci kattan düşen bebek tedavi altına alındı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ikinci katın penceresinden düşen bebek hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Sakarya'da ikinci kattan düşen bebek tedavi altına alındı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ikinci katın penceresinden düşen bebek hastanede tedavi altına alındı.

        Ulucami Mahallesi'nde 19 aylık Y.A, henüz bilinmeyen nedenle iki katlı binanın ikinci katındaki pencereden düştü.

        Bebeğin düştüğünü fark eden annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, buradaki ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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