Sakarya'da ikinci kattan düşen bebek tedavi altına alındı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ikinci katın penceresinden düşen bebek hastanede tedavi altına alındı.



Ulucami Mahallesi'nde 19 aylık Y.A, henüz bilinmeyen nedenle iki katlı binanın ikinci katındaki pencereden düştü.



Bebeğin düştüğünü fark eden annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, buradaki ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



