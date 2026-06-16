Sakarya'da iş yerinde asansörün düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinin asansörünün düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir yapı inşaat firmasına ait iki katlı binadaki asansör, halatlarının kopması sonucu düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.