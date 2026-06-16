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        Sakarya'da jandarma ekipleri minik öğrencilere çevre eğitimi verdi

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde jandarma ekipleri, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillerde çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Sakarya'da jandarma ekipleri minik öğrencilere çevre eğitimi verdi

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde jandarma ekipleri, çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillerde çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.


        Çamyolu Ana ve İlkokulunda düzenlenen programda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği personeli tarafından öğrencilere çevrenin korunmasının önemi, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, geri dönüşümün çevreye katkıları, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, su tasarrufu ve doğal yaşamın korunması konularında bilgilendirme sunumu yapıldı.


        Öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan sunumda soru-cevap etkinlikleri gerçekleştirildi, öğrencilerin aktif katılımı sağlanarak çevre konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi.


        Program süresince öğrenciler çevreyi korumaya yönelik görüş ve düşüncelerini paylaştı, doğaya karşı sorumlulukları konusunda bilinçlendirildi.


        Eğitimin ardından Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Motosiklet Timleri tarafından sürüş gösterisi gerçekleştirildi.


        Etkinlik sonunda İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere paketlenmiş meyve ikramında bulunuldu, çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla boyama kitapları dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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