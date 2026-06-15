Sakarya'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sakarya'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlik düzenlendi. Yıl dönümü kapsamında Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tanıtım standı kurularak jandarmanın çalışmaları ve toplum destekli faaliyetler hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte, çocuklar ve vatandaşlar jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çekildi.

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