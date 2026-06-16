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        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 100 milyon lira değerinde taşıt parçaları ele geçirildi

        Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonda 100 milyon lira değerinde çok sayıda taşıt parçası ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 18:43 Güncelleme:
        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 100 milyon lira değerinde taşıt parçaları ele geçirildi

        Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonda 100 milyon lira değerinde çok sayıda taşıt parçası ele geçirildi.


        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, başka bir ülkeye sevk edilmek üzere yola çıkan gümrük mühürlü 2 tırda bulunan araç parçalarının, Türkiye'de illegal olarak piyasaya sürülmek üzere Sakarya'ya gelmeden başka tırlara aktarıldığı ve kente getirilerek bir depoda saklandığı tespit edildi.

        Depoya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 25 ton 420 kilogram muhtelif motor parçaları, 170 hidrolik direksiyon pompası, 115 hava pompası, 72 motor bloğu ve diğer tamamlayıcı parçaları, 70 klima motoru, 45 marş dinamosu, 20 direksiyon kutusu ve 4 şanzıman ele geçirildi.

        Ele geçirilen malzemelerin teslim edildiği Sakarya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün konuya ilişkin tahkikatı sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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