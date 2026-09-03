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        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da "kaçakçılık" operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'da "kaçakçılık" operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'da "kaçakçılık" operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Sakarya'da "kaçakçılık" operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'da "kaçakçılık" operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gümrük kaçağı ürünlerin satışının engellenmesine yönelik Erenler ve Karapürçek ilçelerinde operasyon düzenlendi.

        Şüpheliler F.D. ve S.Ş'nin ikametleri ve depolarında yapılan aramada, gümrük kaçağı 508 cinsel içerikli ürün, 166 sigara sarma kağıdı ve 9 otomobil şanzımanı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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