Sakarya'da "kaçakçılık" operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Şüpheliler F.D. ve S.Ş'nin ikametleri ve depolarında yapılan aramada, gümrük kaçağı 508 cinsel içerikli ürün, 166 sigara sarma kağıdı ve 9 otomobil şanzımanı ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gümrük kaçağı ürünlerin satışının engellenmesine yönelik Erenler ve Karapürçek ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.