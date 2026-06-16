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        Sakarya'da "kaçakçılık" operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

        Sakarya'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen "kaçakçılık" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Sakarya'da "kaçakçılık" operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

        Sakarya'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen "kaçakçılık" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "kaçakçılık" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        2 ilçede düzenlenen 3 ayrı operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 8 bin 645 gümrük kaçağı elektronik sigara, 2 bin 700 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 650 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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