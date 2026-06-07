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        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Sakarya'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 ilçede düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Sakarya'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 ilçede düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Tespit edilen 4 zanlıya yönelik Serdivan, Hendek ve Karasu ilçelerinde operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 18 bin 300'ü dolu 33 bin 500 makaron, 10 kilogram kıyılmış tütün, 205 paket kaçak sigara, 56 elektronik sigara, 10 litre etil alkol, 19 sahte alkol, 100 mililitre anason yağı ve alkol yapımında kullanılan 12 aroma verici kit ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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