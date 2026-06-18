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        Sakarya'da kanser tarama hizmeti vatandaşların ayağına götürülüyor

        Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı "Mobil Kanser Tarama Aracı", vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Sakarya'da kanser tarama hizmeti vatandaşların ayağına götürülüyor

        Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı "Mobil Kanser Tarama Aracı", vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.

        Belirlenen program doğrultusunda hizmet veren araçta, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı (serviks) kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere ise kolorektal (kalın bağırsak) kanseri taramaları gerçekleştiriliyor.

        Uygulamayla özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların koruyucu sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanması sağlanıyor.

        Sağlık ekiplerince yapılan taramalarla kanser vakalarının erken dönemde tespit edilmesi ve tedavi süreçlerine zamanında başlanması hedefleniyor.

        - "Erken teşhis hayat kurtarır"

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, AA muhabirine, erken teşhisin kanser tedavisindeki başarı oranını önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Tarama sonucunda şüpheli bulgular tespit edilen vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden hastanelerimize yönlendiriyor, takiplerini yapıyor ve tedavi süreçlerine en kısa sürede başlamalarını sağlıyoruz." dedi.

        Tüm vatandaşları yaş gruplarına uygun kanser taramalarını yaptırmaya davet eden Özdemir, "Hiçbir şikayet olmasa bile düzenli taramalar erken tanı açısından büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım ki erken teşhis kanserde hayat kurtarır." diye konuştu.

        Özdemir, Mobil Kanser Tarama Aracı'nın özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için kolaylık sağladığını dile getirerek, "Vatandaşlarımızın evlerinin önüne kadar giderek kanser taramalarını ücretsiz yapabiliyoruz. Sağlık hizmetlerine ulaşımda güçlük yaşayan vatandaşlarımızın ayağına giderek, taramaları mahallelerinde ve evlerinin yakınında gerçekleştirme imkanına sahibiz. Bu yönüyle aracımız önemli sağlık hizmeti sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        - Vatandaşlar uygulamadan memnun

        Hizmetten faydalanan Hacer Güçlü de çalışmadan memnun olduğunu belirterek, "Hizmetin ayağımıza kadar gelmesi bizim için çok büyük kolaylık oldu. Mamografimizi çektirdik, her şey çok güzel geçti." dedi.

        Murat Genç ise önemli bir hizmet sunulduğunu anlatarak, "Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Bu nedenle yapılan taramalar büyük önem taşıyor. Biz de taramamızı yaptırdık. Vatandaşlarımızı bu hizmetten yararlanmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

        İlknur Turan, daha önce çeşitli nedenlerle hastaneye gitmeyi ertelediklerini dile getirerek, "Bu hizmet sayesinde taramalarımızı rahatlıkla yaptırabildik. Gerçekten çok faydalı bir uygulama. Herkese bu hizmetten yararlanmasını ve uygulamanın her yerde yaygınlaştırılmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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