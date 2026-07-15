Sakarya'da kontrolden çıkan tır, demir yoluna girdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan tır, demir yoluna girdi. E.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır, İznik-Pamukova yolu Mekece istikametinde rampadan iniş yaptığı sırada frenlerinin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. D-650 kara yolunda kavşakta duramayan tır, bariyerleri aşıp Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın konvansiyonel demir yoluna girerek raylar üzerinde durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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