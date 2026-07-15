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        Sakarya'da kontrolden çıkan tır, demir yoluna girdi

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan tır, demir yoluna girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 00:40 Güncelleme:
        Sakarya'da kontrolden çıkan tır, demir yoluna girdi

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan tır, demir yoluna girdi.


        E.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır, İznik-Pamukova yolu Mekece istikametinde rampadan iniş yaptığı sırada frenlerinin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        D-650 kara yolunda kavşakta duramayan tır, bariyerleri aşıp Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın konvansiyonel demir yoluna girerek raylar üzerinde durabildi.


        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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