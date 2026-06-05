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        Sakarya'da kursiyerlerin geleneksel kıyafetleri ve el emeği ürünleri sergilendi

        Sakarya'nın Akyazı ve Taraklı ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 15:15 Güncelleme:
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        Sakarya'da kursiyerlerin geleneksel kıyafetleri ve el emeği ürünleri sergilendi

        Sakarya'nın Akyazı ve Taraklı ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

        Akyazı Halk Eğitim Merkezince Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde düzenlenen sergide, giyim üretim teknolojisi, el sanatları, modern tasarım alanlarında eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

        Ayrıca sergide, Gazze'deki zulme dikkat çekmek için Gazze bölümü de oluşturuldu.

        Merkez bünyesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında açılan çeşitli kurslara 7 bin 500 kursiyer katıldı, yaklaşık 110 usta öğretici eğitim verdi.

        Akyazı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz, AA muhabirine, "aile" teması kapsamında 1950'den itibaren ailelerin giyim kuşamlarından bugüne kadar olan kısmı işlediklerini söyledi.

        Akyüz, kentte yaşayan kültürlerin yöresel kıyafetlerini işlediklerini belirterek, Kafkas, Karadeniz, Doğu Anadolu, manav, muhacir kıyafetleriyle tema hazırladıklarını anlattı.

        Sergide Gazze bölümüne değinen Akyüz, "İnsanlığın kanayan yarası, içimizi acıtan Gazze'yi sergimizde ele almak istedik. Yahya Sinvar'dan, Ebu Ubeyde'ye, Küresel Sumud Filosu'ndan çadırda yaşayan insanlara, yıkık harabe olmuş binalara, açlıktan ölmek üzere olan çocukları tema içine alarak, dünyada küçük alan olmasına rağmen insanlığın vicdanını yarası olan kısmı ele almak istedik." diye konuştu.

        Akyüz, ziyaretçilerin sergiyi beğendiklerini dile getirerek, ürünlerden satın alındığını ve seneye öğrenci olarak kayıt yaptırmak istendiğini kaydetti.


        Proje Koordinatörü usta öğretici Birsen Bilgiç ise "Aile Yılı" kapsamında çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Ürünleri hazırlarken eski fotoğraflardan esinlendik. Öğrencilerimizle mümkün olduğu yaptığımız işlemleri işbirliği şeklinde yürüttük. Genel olarak çok eski geçmişimizde olan orijinal fotoğraflardan esinlendik." dedi.

        - Taraklı

        Taraklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sergide, Taraklı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tumiçin Çetiner'in açılış konuşmasının ardından Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin roman havası oyunları ve müzik dinletisi yapıldı.

        Sergide, yıl boyunca açılan kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçiler tarafından incelendi.

        Programa, Kaymakam Turgay Tarık, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Özen, Emniyet Amiri Cihat Avşar, İlçe Jandarma Komutan Vekili Hidayet Kaya, daire müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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