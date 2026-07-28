Sakarya'da motosikletlinin öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çarpıştığı motosikletlinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı. Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde 28 Temmuz'da çarpıştığı motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.M.Ç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.M.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi'nde 28 Temmuz'da H.M.Ç. (24) idaresindeki 54 AOK 633 plakalı otomobil ile Mahmut Yuşa Gül (19) yönetimindeki 54 APC 660 plakalı motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralanmıştı. Yaralılardan Gül, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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