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        Sakarya'da MTB Eliminator Dünya Kupası heyecanı yaşanacak

        Sakarya, Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenecek MTB Eliminator Dünya Kupası'nın açılış etabına ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Sakarya'da MTB Eliminator Dünya Kupası heyecanı yaşanacak

        Sakarya, Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) düzenlenecek MTB Eliminator Dünya Kupası'nın açılış etabına ev sahipliği yapacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre 7 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde MTB Eliminator Avrupa Şampiyonası'nın düzenlendiği Sakarya'da, 14 Haziran'da MTB Eliminator Dünya Kupası heyecanı yaşanacak.

        UCI tarafından açıklanan 2026 MTB Eliminator Dünya Kupası takvimine göre sezonun ilk yarışı Sakarya'da yapılacak.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde başlayacak organizasyonda, dünyanın en iyi dağ bisikletçileri Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde mücadele edecek. Şampiyonada yarışların ardından çeşitli gösteriler yapılacak, sürpriz hediyeler dağıtılacak, Fettah Can konser verecek.

        Dört etaptan oluşan ve yaklaşık 2 ay sürecek 2026 UCI MTB Eliminator Dünya Kupası, Sakarya etabının ardından Polonya, Almanya ve Brezilya'da devam edecek.

        Serinin sonunda en yüksek puanı toplayan sporcular Dünya Kupası şampiyonu ünvanının sahibi olacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentin geçen hafta sonu Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

        Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ve misafirleri Sakarya'da ağırladıklarını belirten Alemdar, "Sakarya'nın organizasyon kabiliyetini bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Şimdi ise 14 Haziran'da şehrimiz dünyanın en prestijli dağ bisikleti organizasyonlarından biri olan UCI MTB Eliminator Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Bu özel günde tüm vatandaşlarımızı Bisiklet Vadisi'nde ağırlamaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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