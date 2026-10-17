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        Sakarya'da ormanda kestane toplarken fenalaşan kişi öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kestane toplamak için gittiği ormanda fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Sakarya'da ormanda kestane toplarken fenalaşan kişi öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kestane toplamak için gittiği ormanda fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

        Kardeşiyle Soğucak Yaylası yolu üzerindeki ormanlık alana kestane toplamaya gelen Durmuş D. (67) bir anda fenalaştı.

        Kardeşinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Durmuş D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İncelemelerin ardından arazinin eğimli olması nedeniyle ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Durmuş D'nin cenazesi, hastane morguna götürüldü.

        Bu arada, Durmuş D'nin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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