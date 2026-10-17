Sakarya'da ormanda kestane toplarken fenalaşan kişi öldü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kestane toplamak için gittiği ormanda fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kestane toplamak için gittiği ormanda fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
Kardeşiyle Soğucak Yaylası yolu üzerindeki ormanlık alana kestane toplamaya gelen Durmuş D. (67) bir anda fenalaştı.
Kardeşinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Durmuş D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemelerin ardından arazinin eğimli olması nedeniyle ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Durmuş D'nin cenazesi, hastane morguna götürüldü.
Bu arada, Durmuş D'nin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.
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