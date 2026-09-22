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        Sakarya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü çocuk ağır yaralandı

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2026 - 01:23 Güncelleme:
        Sakarya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü çocuk ağır yaralandı

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü çocuk ağır yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi Şehit Selim Gedik Caddesi'nde K.S. idaresindeki 54 AIZ 563 plakalı otomobil ile A.E.Y'nin (12) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Akciğerinde ve beyninde hasar bulunduğu öğrenilen A.E.Y. daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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