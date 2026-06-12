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        Sakarya'da rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi

        Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Sakarya'da rahatsızlanan yolcu belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi

        Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9-B Orta Garaj-Maltepe hattında sefer yapan belediye otobüsünde yolcular, bir kişinin rahatsızlandığını fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine şoför Ferhat Karadağ güzergah değiştirerek, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

        Tansiyon rahatsızlığı bulunduğu ve sıcak havadan etkilendiği belirtilen yolcu, Acil Servis'in önüne getirilen sedyeyle hastaneye taşındı. Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan olay, araç kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntülerde, sürücü Karadağ'ın rahatsızlanan yolcuya yardım ederek koltuğa oturtmasının ardından hastaneye doğru yol alması ile otobüste bulunanların bu kişiye su vermesi yer aldı.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışma arkadaşımız Ferhat Karadağ'a duyarlılığı ve hızlı müdahalesi için canıgönülden teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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