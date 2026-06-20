Sakarya'da Sapanca ilçesine 11 kilometrelik yeni duble yol yapılacak

Sakarya'da Sapanca ilçesinde 11 kilometrelik yeni duble yol yapılacak.





Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, AKOM'da düzenlenen toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Genel Sekreter yardımcıları İlhan Yılmaz ile Aslan Yılmaz'dan projeyle ilgili bilgi aldı.



Sapanca'da 11 kilometrelik yeni bir duble yol hayata geçirilecek ve bölgenin ulaşım altyapısı güçlü hale taşınacak.





Anadolu Otoyolu'na paralel olarak planlanan çevreyolu, Arifiye'den başlayıp Sapanca Kırkpınar'a ulaşan mevcut güzergahın trafik yükü sonlandıracak. Çift gidiş ve geliş olmak üzere duble yol olarak inşa edilecek yeni güzergah üzerinde köprülü geçişler, kavşaklar ve bağlantı aksları yer alacak.





Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılacak protokolle fiili çalışmanın başlayacağı güzergah, özellikle Sapanca girişindeki yoğunluğu azaltarak şehir içi ulaşımı rahatlatacak.





Yeni yol sayesinde sürücüler hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecek. Karbon salımını da azaltacak proje aynı zamanda Sapanca'nın yeşili ve mavisine de koruma sağlayacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, Sakarya'nın yatırımlarına peş peşe devam ettiğini kaydetti.





Yavuz, Arifiye-Sapanca arasındaki duble yolda hazırlıkların tamamlandığını ve çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını aktararak, "Sapanca'da ciddi trafik yoğunluğu var. İçeriden ve dışarıdan çok fazla insanın uğrak noktası haline gelmiş durumda. Sakarya'mız çok güzel, Sapanca'mız ise gerçekten harika. Bunun yanında İl Ormanı'nın bölgede bulunması, yüksek hızlı tren imkanının olması, şimdi SUBÜ yerleşkesinin bölgede yer alacak olması ve daha birçok sebeple bu yolun yapılması artık ihtiyaç haline geldi. Bu yolun hayata geçmesi, Sakarya'mız için önemli ayrıcalığın ortaya çıkması anlamına geliyor." ifadesini kullandı.





Alemdar da Yavuz'un toplantıdayken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu arayarak Sapanca çevre yoluyla ilgili uzun zamandır yürütülen çalışmaların ne zaman başlayacağı konusunda istişarelerde bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:





"Sayın Bakanımız da her şeyin yolunda gittiğini, projenin onaylandığını ve artık sadece protokol sürecinin kaldığını ifade etti. Protokolün tamamlanmasıyla bizler de güzergah üzerindeki kamulaştırma çalışmalarını tamamlayarak sürecin fiilen başlamasını sağlayacağız. İnşallah kısa süre içerisinde Arifiye'den Sapanca'ya uzanan yaklaşık 11 kilometrelik yepyeni ulaşım aksını şehrimize kazandırmış olacağız."



Sakarya'da uyum içerisinde çalışmalarının kente yatırım ve hizmet olarak geri döndüğünü aktaran Alemdar, "Ortaya koyduğumuz birliktelik sayesinde önemli projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bu önemli projede bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize, Cumhur İttifakı İl başkanlarımıza destek ve katkıları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



