Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Adapazarı ilçesinde tespit edilen 2 iş yerine düzenlenen oprasyonda 6 ruhsatsız tüfek ve çeşitli kalibrelerde 1600 mermi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan C.B. (43) ve A.B. (34) hakkında adli işlem başlatıldı.
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