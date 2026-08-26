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        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Adapazarı ilçesinde tespit edilen 2 iş yerine düzenlenen oprasyonda 6 ruhsatsız tüfek ve çeşitli kalibrelerde 1600 mermi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan C.B. (43) ve A.B. (34) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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