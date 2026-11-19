Sakarya'da silahla ateş ederek bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda iki kardeşten birini öldüren şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda iki kardeşten birini öldüren şüpheli tutuklandı.
Rasimpaşa Mahallesi'nde 18 Kasım'da av tüfeğiyle ateş ederek Merve K'nin ölümüne neden olan İ.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
18 Kasım'da, Rasimpaşa Mahallesi Rasim Paşa Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine gelen İ.D. (39), iddiaya göre borç meselesi nedeniyle işletme sahipleri B.K. (29) ve kardeşi Merve K'ye (19) av tüfeğiyle ateş etmişti. B.K. iki bacağından, kardeşi ise sol bacağından yaralanmıştı.
Sağlık görevlileri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kardeşlerden Merve K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince evinin önünde suç aleti tüfekle yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.