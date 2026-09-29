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        Sakarya'da tartıştığı ağabeyini silahla vuran kişi tutuklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla vuran zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Sakarya'da tartıştığı ağabeyini silahla vuran kişi tutuklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla vuran zanlı tutuklandı.

        Ömercikler Mahallesi 8019. Sokak'ta dün tartıştığı ağabeyi G.Ç'yi, silahla vurduktan sonra ekiplerce yakalanan E.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, olayda ağır yaralanan G.Ç'nin sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        Ömercikler Mahallesi 8019. Sokak'ta dün E.Ç. ile ağabeyi G.Ç. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç'nin silahla ateş etmesi sonucu G.Ç. yaralanmıştı.

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        Ağır yaralı G.Ç. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Kaçan şüpheli E.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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