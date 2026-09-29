Sakarya'da tartıştığı ağabeyini silahla vuran kişi tutuklandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla vuran zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla vuran zanlı tutuklandı.
Ömercikler Mahallesi 8019. Sokak'ta dün tartıştığı ağabeyi G.Ç'yi, silahla vurduktan sonra ekiplerce yakalanan E.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, olayda ağır yaralanan G.Ç'nin sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
- Olay
Ömercikler Mahallesi 8019. Sokak'ta dün E.Ç. ile ağabeyi G.Ç. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç'nin silahla ateş etmesi sonucu G.Ç. yaralanmıştı.
Ağır yaralı G.Ç. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Kaçan şüpheli E.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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