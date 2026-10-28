Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Sakarya'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Olay, Pamukova ilçesi Kozan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Tesis içerisinden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında tesiste tavuk bulunmadığı öğrenilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

        REKLAM

        Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Sakarya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
        Sakarya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
        Sakarya'da otoyolda durdurulan araçta 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçi...
        Sakarya'da otoyolda durdurulan araçta 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçi...
        SATSO'da Akgün Altuğ'a soğuk duş İki oy farkla biten seçim iptal edildi
        SATSO'da Akgün Altuğ'a soğuk duş İki oy farkla biten seçim iptal edildi
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
        Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni...
        Sakarya ve çevre illerde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni...
        Sakarya'da bir firmanın dana sucuğunda domuz eti tespit edildi Dana sucuğa...
        Sakarya'da bir firmanın dana sucuğunda domuz eti tespit edildi Dana sucuğa...