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        Sakarya'da tırla çarpışan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tırla çarpışan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 20:44 Güncelleme:
        Sakarya'da tırla çarpışan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tırla çarpışan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

        Adapazarı-Karasu yolu Adapazarı istikameti Poyrazlar mevkisinde tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan Y.Ü. yönetimindeki 42 APL 515 plakalı saman yüklü tır, N.U. idaresindeki 54 S 1062 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsüyle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, tali yola girerek devrildi.

        Kazada midibüs sürücüsü ile araçtaki 12 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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