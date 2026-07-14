Sakarya'da tırla çarpışan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tırla çarpışan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Adapazarı-Karasu yolu Adapazarı istikameti Poyrazlar mevkisinde tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan Y.Ü. yönetimindeki 42 APL 515 plakalı saman yüklü tır, N.U. idaresindeki 54 S 1062 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, tali yola girerek devrildi. Kazada midibüs sürücüsü ile araçtaki 12 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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