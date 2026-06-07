Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da traktörle tarım aleti arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

        Sakarya'da traktörle tarım aleti arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde traktörle tarım makinesinin arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 01:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da traktörle tarım aleti arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde traktörle tarım makinesinin arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi.


        Duman Mahallesi'nde tarlasında çalışan Mehmet Ali Ç. (58), traktöre bağlı tamburu (tarım makinesi) ayarlamaya çalışırken araçla makine arasında sıkıştı.

        Eve gelmeyen Mehmet Ali Ç'yi merak eden oğlu, babasının çalıştığı tarlaya gitti.

        Oğlu, Mehmet Ali Ç'yi traktörle makine arasında hareketsiz halde buldu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Ali Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Mehmet Ali Ç'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Taraklı İlçe Hastanesi morguna, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi
        Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi

        Benzer Haberler

        Yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı
        Yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da jandarma ekiplerinden minik öğrencilere çevre bilinci eğitimi
        Sakarya'da jandarma ekiplerinden minik öğrencilere çevre bilinci eğitimi
        Sakarya'nın saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor Doğa tutkunu Ahmet Şen:...
        Sakarya'nın saklı güzelliği doğaseverleri bekliyor Doğa tutkunu Ahmet Şen:...
        Işık ihlali yaptığı öne sürülen servis aracının çarptığı genç 5 gün sonra h...
        Işık ihlali yaptığı öne sürülen servis aracının çarptığı genç 5 gün sonra h...
        Sakarya'da taksi durağında silahlı kavga: 1 yaralı
        Sakarya'da taksi durağında silahlı kavga: 1 yaralı