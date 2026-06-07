Sakarya'da traktörle tarım aleti arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde traktörle tarım makinesinin arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi. Duman Mahallesi'nde tarlasında çalışan Mehmet Ali Ç. (58), traktöre bağlı tamburu (tarım makinesi) ayarlamaya çalışırken araçla makine arasında sıkıştı. Eve gelmeyen Mehmet Ali Ç'yi merak eden oğlu, babasının çalıştığı tarlaya gitti. Oğlu, Mehmet Ali Ç'yi traktörle makine arasında hareketsiz halde buldu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Ali Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Ali Ç'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Taraklı İlçe Hastanesi morguna, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

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