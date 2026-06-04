Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, M.R.C'nin (38) uyuşturucu madde satacağı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Ekiplerce takibe alınan zanlı, kaçma girişimi esnasında bir iş yerinin lavabosuna girip klozete uyuşturucu maddeleri döktü. Klozetin çalışmaması üzerine 21,6 gram sentetik uyuşturucu ve 11,80 gram sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, şüphelinin evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek ve 35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.R.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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