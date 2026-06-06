Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü. Uyuşturucu sattığı tespit edilen B.D'nin (38) Adapazarı ilçesindeki evi ve 2 iş yerinde yapılan aramada, 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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