Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılara yönelik çalışma yürütüldü. Ekiplerce Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar, cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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