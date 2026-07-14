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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce 3 ilçede düzenlenen operasyonda 328'i sentetik olmak üzere 366 gram uyuşturucu, 57 sentetik hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 835 lira ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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