Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Akyazı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce 3 ilçede düzenlenen operasyonda 328'i sentetik olmak üzere 366 gram uyuşturucu, 57 sentetik hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 835 lira ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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