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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 16:10 Güncelleme:
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce 3 ilçede düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda 954 gram sentetik uyuşturucu, 1764 sentetik hap, hassas terazi, 3 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 700 lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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