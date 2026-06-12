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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Adapazarı ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen operasyonda, F.K. (28), M.C.K. (28), N.K. (34) ve E.Ö. (32) yakalandı.

        Operasyonda, 16,57 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde satmak için kullanılan materyaller ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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