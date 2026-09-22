Sakarya'da yaklaşık 3 ton et-kemik unu imha edildi

Kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimde, Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli onayı olmadan faaliyet gösteren bir işletmede yaklaşık 3 ton et-kemik ununun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Tespit edilen ürünler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde (SEKAY) imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, onaysız üretime geçit olmadığı bildirildi.

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