Sakarya'da yangında iki katlı evde hasar oluştu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 16.06.2026 - 09:00 Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Karadere Mahallesi Çınarlık mevkisinde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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